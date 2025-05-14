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22:13, 14 мая 2025Мир

В Германии выступили против новых санкций в отношении России

Вагенкнехт: Новые санкции против России выставляют ЕС на посмешище
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Новые антироссийские санкции Евросоюза (ЕС) вредят мирному урегулированию украинского кризиса и наносят ущерб европейской экономике. Об этом заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт на своей странице в социальной сети X.

Она отметила, что европейские страны, вводя новые ограничения против России, только выставляют себя на посмешище. «16 неэффективных пакетов санкций, которые в первую очередь нанесли ущерб европейской экономике, а теперь к ним добавляется еще один — и это должно потрясти Кремль?» — поинтересовалась политик.

Она подчеркнула, что европейским лидерам, включая немецкого канцлера Фридриха Мерца, не следует пытаться ставить ультиматумы России, поскольку они лишь затрудняют достижение мира.

14 мая послы стран Евросоюза согласовали 17-й пакет антироссийских санкций. Он будет направлен на сокращение энергетического экспорта России. Попавшим под ограничения судам будет запрещен заход в порты ЕС, а европейским компаниям будет запрещено проводить какие-либо трансакции с этими судами.

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