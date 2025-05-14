В Госдуме высказались о сроках завершения СВО. Как долго продлятся боевые действия?

Депутат Колесник: Россия может завершить СВО военным путем в течение года

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник спрогнозировал, что специальная военная операция (СВО) военным путем может завершиться в течение года. По его словам, переломным моментом в боевых действиях в этом году стало освобождение Суджи в Курской области.

По мнению Колесника, спецоперация продлится недолго, однако очаги сопротивления придется подавлять на протяжении определенного времени. «По факту решится, я думаю, в течение года, потому что у нас есть определенные ограничения», — сказал Колесник, отвечая на вопрос о сроке завершения СВО, если решение конфликта будет исключительно военным.

Депутат отметил, что российские войска продвигаются аккуратно и стараются не трогать мирных граждан. При этом, как подчеркнул Колесник, самое главное, что бойцы Вооруженных сил Украины «морально подломились», а это гораздо страшнее отсутствия оружия.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Освобождение Суджи переломило ход боевых действий

По мнению Колесника, перелом в боевых действиях произошел после освобождения Суджи в Курской области. Однако депутат призвал не останавливаться.

«Надо добивать всю эту историю. Разговаривать с нами стали не тогда, когда дипломаты включились, а когда наша армия стала наступать. И, судя по всему, это подтверждает противник, потому что вдруг они захотели с нами разговаривать, раньше не хотели», — пояснил Колесник.

13 марта стало известно о том, что российские военные освободили Суджу. Для освобождения города российские военные разработали операцию по проникновению десанта в тыл подразделений ВСУ. Более 800 российских военнослужащих и добровольцев вошли в город по пустой трубе газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Противник не ожидал атаки с этого направления, в результате удалось полностью освободить промзону в городе и завязать бои в частном секторе.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Курской области остались разрозненные группы ВСУ

14 мая Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север», сообщил, что в Курской области в окрестностях населенного пункта Теткино остались разрозненные группы бойцов ВСУ, российские военные ведут их уничтожение.

Украинские военные, помимо этого, пытались перебросить две малые штурмовые группы в направлении границы, но были уничтожены операторами FPV-дронов.

По мнению военкора Евгения Лисицына, ВСУ, вероятно, готовятся к новой волне наступления на область. «Противник не оставляет попыток прорваться. Несмотря на потери, ВСУ стараются расширить плацдарм — вероятно, в подготовке к новой волне наступления», — считает он.