Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:07, 14 мая 2025Россия

В Госдуме высказались о сроках завершения СВО. Как долго продлятся боевые действия?

Депутат Колесник: Россия может завершить СВО военным путем в течение года
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник спрогнозировал, что специальная военная операция (СВО) военным путем может завершиться в течение года. По его словам, переломным моментом в боевых действиях в этом году стало освобождение Суджи в Курской области.

По мнению Колесника, спецоперация продлится недолго, однако очаги сопротивления придется подавлять на протяжении определенного времени. «По факту решится, я думаю, в течение года, потому что у нас есть определенные ограничения», — сказал Колесник, отвечая на вопрос о сроке завершения СВО, если решение конфликта будет исключительно военным.

Депутат отметил, что российские войска продвигаются аккуратно и стараются не трогать мирных граждан. При этом, как подчеркнул Колесник, самое главное, что бойцы Вооруженных сил Украины «морально подломились», а это гораздо страшнее отсутствия оружия.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Освобождение Суджи переломило ход боевых действий

По мнению Колесника, перелом в боевых действиях произошел после освобождения Суджи в Курской области. Однако депутат призвал не останавливаться.

«Надо добивать всю эту историю. Разговаривать с нами стали не тогда, когда дипломаты включились, а когда наша армия стала наступать. И, судя по всему, это подтверждает противник, потому что вдруг они захотели с нами разговаривать, раньше не хотели», — пояснил Колесник.

Материалы по теме:
«Время работает против Украины». В Турции раскрыли детали будущих переговоров Москвы и Киева. Что о них известно?
«Время работает против Украины». В Турции раскрыли детали будущих переговоров Москвы и Киева. Что о них известно?
12 мая 2025
Суджа вернулась под контроль России. До полного освобождения Курской области осталось зачистить от ВСУ шесть сел
Суджа вернулась под контроль России. До полного освобождения Курской области осталось зачистить от ВСУ шесть сел
13 марта 2025

13 марта стало известно о том, что российские военные освободили Суджу. Для освобождения города российские военные разработали операцию по проникновению десанта в тыл подразделений ВСУ. Более 800 российских военнослужащих и добровольцев вошли в город по пустой трубе газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Противник не ожидал атаки с этого направления, в результате удалось полностью освободить промзону в городе и завязать бои в частном секторе.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Курской области остались разрозненные группы ВСУ

14 мая Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север», сообщил, что в Курской области в окрестностях населенного пункта Теткино остались разрозненные группы бойцов ВСУ, российские военные ведут их уничтожение.

Украинские военные, помимо этого, пытались перебросить две малые штурмовые группы в направлении границы, но были уничтожены операторами FPV-дронов.

По мнению военкора Евгения Лисицына, ВСУ, вероятно, готовятся к новой волне наступления на область. «Противник не оставляет попыток прорваться. Несмотря на потери, ВСУ стараются расширить плацдарм — вероятно, в подготовке к новой волне наступления», — считает он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о сроках завершения СВО. Как долго продлятся боевые действия?

    Российские войска зачистили от ВСУ район в ДНР

    Раскрыты причины боли при метеоризме

    Раскрыты подробности согласования 17-го пакета санкций против России

    Глава Минобороны Германии резко высказался о России

    Замаскированные под российских военных бойцы ВСУ пытались прорваться в Курскую область

    Изъятый у россиянина противотанковый гранатомет и ящик с гранатами попали на видео

    Беспилотные автомобили в России смогут обзавестись собственными дорожными знаками

    В Госдуме высказались об изъятии новых запрещенных к содержанию в России животных

    Производство алкоголя в России обрушилось

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости