В Кремле анонсировали приезд многих иностранных гостей в Россию

Помощник президента Ушаков анонсировал приезд многих иностранных гостей в Россию

Россия в ближайшее время примет иностранных гостей, в том числе участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Их приезд анонсировал помощник российского президента Юрий Ушаков, его цитирует РИА Новости.

«В ближайшее время мы будем принимать многих гостей, в том числе на ПМЭФ», — сказал политик.

Ранее сообщалось, что более 92 стран и территорий подтвердили свое участие на ПМЭФ — это на пять процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что в рамках форума запланированы 15 двусторонних диалогов с партнерами из Армении, Африки, Бахрейна, Вьетнама, Европейского союза, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Латинской Америки, Молдавии, Монголии, Таиланда, Узбекистана, а также ЕАЭС — АСЕАН.