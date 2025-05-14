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03:24, 14 мая 2025Мир

В ливийской столице произошли столкновения

Al Wasat: В Триполи вновь произошли столкновения
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В столице Ливии Триполи вновь начались столкновения. Отмечается напряженность сразу в нескольких районах города, сообщает газета Al Wasat.

«Напряженность вернулась в Триполи, в ряде районов происходят столкновения», — сказано в материале.

По данным газеты, на нескольких въездах в город стоят военные. Также они находятся вдоль дороги Шатт, которая ведет к аэропорту Митига.

Ранее сообщалось, что в ходе перестрелки был убит глава службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли. Звуки стрельбы в городе попали на видео.

В городе был введен режим ЧС и объявлен комендантский час. Позднее Министерство обороны Правительства национального единства страны сообщило об успешном завершении военной операции в Триполи.

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