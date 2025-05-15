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11:41, 15 мая 2025Ценности

Дочь популярной телеведущей опубликовала обнаженное селфи

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ameliagray

Американская модель Амелия Грей Хэмлин показала фанатам откровенное фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 1,7 миллиона подписчиков.

Дочь известной телеведущей и актрисы Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина запечатлела себя в ванной на фоне стены. Она позировала обнаженной вполоборота к камере, прикрыв грудь рукой.

Также 23-летняя манекенщица продемонстрировала кадры, где предстала в крошечном черном бикини во время отдыха на море вместе с матерью. «Люблю свою маму очень сильно», — указала в подписи автор поста.

В апреле в сети восхитились внешностью дочери Дольфа Лундгрена Иды Лундгрен в бикини.

ЖЗЛ
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