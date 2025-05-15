Мэр Киева Кличко: За представителями городских властей тайно и незаконно следят

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил украинские власти в тайной слежке за чиновниками города. Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, в анонимных СМИ публиковалась информация относительно какого-то празднования, якобы организованного городскими властями в день траура. «Эта информация – манипулятивная и намеренно обезображенная», — заявил Кличко.

Мэр Киева уточнил, что выездное рабочее совещание на объекте критической инфраструктуры, после которого состоялся ужин, было запланировано заранее. По его словам, на видео, распространяемом украинскими СМИ, отсутствуют признаки празднования. Кличко убежден, что проведение съёмки было бы невозможно без содействия силовых структур.

«Делается все, чтобы уничтожить местное самоуправление в городе», — констатировал чиновник.