Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:31, 15 мая 2025Бывший СССР

Кличко обвинил украинские власти в тайной слежке

Мэр Киева Кличко: За представителями городских властей тайно и незаконно следят
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил украинские власти в тайной слежке за чиновниками города. Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, в анонимных СМИ публиковалась информация относительно какого-то празднования, якобы организованного городскими властями в день траура. «Эта информация – манипулятивная и намеренно обезображенная», — заявил Кличко.

Мэр Киева уточнил, что выездное рабочее совещание на объекте критической инфраструктуры, после которого состоялся ужин, было запланировано заранее. По его словам, на видео, распространяемом украинскими СМИ, отсутствуют признаки празднования. Кличко убежден, что проведение съёмки было бы невозможно без содействия силовых структур.

«Делается все, чтобы уничтожить местное самоуправление в городе», — констатировал чиновник.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о признании новых регионов России

    Россиянин спустя полгода признался полиции в жестокой расправе

    Зеленский назвал срок начала переговоров в Стамбуле

    Захарова объяснила отсутствие представителей Запада в Стамбуле

    В США оценили выгоду из отправки на Украину списываемых танков

    Превысившая скорость утка оказалась рецидивисткой

    Перечислены болезни лечившегося молитвами 135-килограммового подростка из Москвы

    Эрдоган заявил о готовности принять Зеленского и Путина для переговоров

    Врач посоветовал для профилактики инфаркта соблюдать четыре простых правила

    Назван самый высокооплачиваемый спортсмен мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости