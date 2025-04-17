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09:23, 17 апреля 2025Бывший СССР

Заместителя Кличко заподозрили в помощи уклонистам

Замглавы Киевской администрации Прокопива заподозрили в помощи уклонистам
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Национальная полиция и Служба безопасности Украины (СБУ) сообщили о подозрении в помощи уклонистам замглавы Киевской государственной городской администрации Владимиру Прокопиву. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на свои источники.

Собеседники издания не уточнили, в нарушении какой именно статьи заподозрили заместителя мэра Киева Виталия Кличко. При этом они отметили, что это касается организации чиновником схем по незаконной переправке украинцев в Европу.

В октябре 2024 года Прокопива отстранили от исполнения обязанностей замглавы киевской администрации из-за подозрений в коррупции. Согласно расследованию проекта Bihus.info, семья чиновника приобрела значительное количество недвижимости в украинской столице за время его пребывания в должности.

Ранее глава Киевского городскогосовета Владимир Бондаренко покинул свой пост. Он проходит свидетелем по делу о возможной земельной коррупции в столице Украины.

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