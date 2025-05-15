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16:38, 15 мая 2025Мир

Шансы на переговоры России и Украины в Стамбуле оценили

ТАСС: Шанс на начало переговоров России и Украины в Стамбуле остается
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dilara Acikgoz / AP

Шанс на начало переговоров России и Украины в Стамбуле сохраняется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Шанс на текущий момент остается», — дал свою оценку собеседник агентства.

Ранее источник сообщил ТАСС, что в Стамбуле не определили время начала российско-украинских переговоров. По его словам, Киев должен озвучить свою позицию по переговорам с Москвой.

Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в наличии мандата на принятие решений у делегации РФ. Он также оценил состав российской переговорной группы словом «бутафорский».

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