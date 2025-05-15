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15:59, 15 мая 2025Мир

В Стамбуле не определили время начала российско-украинских переговоров

ТАСС: Времени начала переговоров в Стамбуле нет, Киев пока не озвучил позицию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

В Стамбуле не определили время начала российско-украинских переговоров, так как Киев еще не озвучил свою позицию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«На текущий момент понимания о времени нет, все в ожидании, Киев должен озвучить позицию по переговорам», — заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Украина рассматривает возможность отправить кого-то для участия в переговорах с делегацией России в Стамбуле. По словам источника, украинская делегация может вступить в контакт в случае, если «российская делегация готова к серьезному разговору».

Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в наличии мандата на принятие решений у делегации России. Он также оценил состав российской переговорной группы как «бутафорский».

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