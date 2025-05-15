В Стамбуле не определили время начала российско-украинских переговоров, так как Киев еще не озвучил свою позицию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«На текущий момент понимания о времени нет, все в ожидании, Киев должен озвучить позицию по переговорам», — заявил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что Украина рассматривает возможность отправить кого-то для участия в переговорах с делегацией России в Стамбуле. По словам источника, украинская делегация может вступить в контакт в случае, если «российская делегация готова к серьезному разговору».
Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в наличии мандата на принятие решений у делегации России. Он также оценил состав российской переговорной группы как «бутафорский».