В России пообещали посмотреть на поведение украинской делегации в Стамбуле

Захарова: Россия посмотрит на поведение тех, кто кричал про перемирие

В России пообещали посмотреть во время переговоров в Стамбуле на поведение украинской делегации, которая ранее заявляла о желании перемирия. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«[Российская сторона] готова к работе, а дальше мы будем смотреть за тем, как будет себя вести та сторона, которая больше всех кричала про перемирие и мир, и как она на все это отреагирует тогда, когда есть конкретное предложение к работе», — отметила дипломат.

Ранее Захарова прокомментировала возможность участия стран Запада в переговорном процессе в Стамбуле. Она отметила, что Германия, Великобритания и Франция не могут претендовать на участие в переговорах.

