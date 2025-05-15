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13:15, 15 мая 2025Бывший СССР

В России пообещали посмотреть на поведение украинской делегации в Стамбуле

Захарова: Россия посмотрит на поведение тех, кто кричал про перемирие
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В России пообещали посмотреть во время переговоров в Стамбуле на поведение украинской делегации, которая ранее заявляла о желании перемирия. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«[Российская сторона] готова к работе, а дальше мы будем смотреть за тем, как будет себя вести та сторона, которая больше всех кричала про перемирие и мир, и как она на все это отреагирует тогда, когда есть конкретное предложение к работе», — отметила дипломат.

Ранее Захарова прокомментировала возможность участия стран Запада в переговорном процессе в Стамбуле. Она отметила, что Германия, Великобритания и Франция не могут претендовать на участие в переговорах.

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