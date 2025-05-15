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12:16, 15 мая 2025Мир

В МИД ответили на вопрос об участии Запада в переговорах России и Украины

Захарова: Запад не может претендовать на участие в переговорах по Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Валерия Калугина / ТАСС

Страны Запада — в частности Германия, Великобритания и Франция — не могут претендовать на участие в переговорах по Украине в Стамбуле. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Заявления и Берлина, и Парижа, и Лондона резко контрастируют с их конкретными, практическими шагами. (...) Как с этой реальностью они могут на что-то претендовать. Пусть меняют реальность», — сказала Захарова на брифинге.

В числе таких шагов Захарова упомянула регулярные поставки вооружений и боеприпасов Украине.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Германия готова присутствовать на возможных прямых переговорах по урегулированию конфликта между Россией и Украиной в Стамбуле 15 мая.

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