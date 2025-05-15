Звезда реалити-шоу показала изменение во внешности и напугала пользователей сети

Звезда шоу «Остров любви» Хлоя Берроуз опубликовала фото с опухшим глазом

Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) Хлоя Берроуз показала изменение во внешности и напугала пользователей сети. На это обратило внимание издание The Sun.

Берроуз обеспокоила подписчиков после того, как в сторис своего Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) опубликовала фотографию, на которой был виден ее опухший левый глаз.

Позже телезвезда выложила снимок с большим черным патчем на этом глазу и успокоила поклонников. «Ребята, предыдущая сторис должна была быть смешной, пожалуйста, не волнуйтесь», — подписала она кадр.

После этого Берроуз записала видео, где рассказала, что у нее воспалился глаз прямо перед фотосессией. Сидевший рядом с ней друг в шутку крикнул, что это может быть конъюнктивит.

В комментариях поклонники посоветовали Берроуз промыть глаз детским шампунем или сделать компресс с теплым чаем, чтобы вылечить глаз. В ответ телезвезда поблагодарила их за поддержку.

Ранее сообщалось, что известная американская телеведущая и шеф-повар Рэйчел Рэй выложила обращение к поклонникам и встревожила пользователей сети. Многие комментаторы заметили, что телезвезда выглядела вялой и говорила с заметным заиканием.