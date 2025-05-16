Глава МИД Украины рассказал об ожиданиях Киева от России на переговорах

Глава МИД Украины Сибига: Киев ждет от России конкретных решений на переговорах

На переговорах между Украиной и Россией, которые проходят в Стамбуле, Киев ждет от Москвы конкретных решений, в том числе касаемо прекращения огня. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в социальной сети X.

Он отметил, что украинская сторона считает необходимым, чтобы Россия доказала серьезность своих намерений относительно переговоров. По словам главы дипведомства, Украина также готова работать на благо мира.

«Россия переживает момент, когда ей нужно доказать, что она настроена серьезно. Нам нужны конкретные решения. Прежде всего, о безусловном, полном и прочном прекращении огня на срок не менее 30 дней», — написал он.

Днем 16 мая в Стамбуле впервые после 2022 года стартовали прямые переговоры России и Украины. Российскую переговорную группу возглавил помощник президента России Владимир Мединский, а украинскую делегацию — министр обороны страны Рустем Умеров.