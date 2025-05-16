На заводе в Башкирии прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие. Опубликовано видео

МЧС опубликовало видео взрыва на заводе по производству парафина в Салавате

На предприятии по производству парафина «Свеча» в городе Салават в Башкирии прогремел мощный взрыв. Видео с места происшествия появилось в сети.

В ролике запечатлен момент после взрыва. На кадрах виднеется столб черного дыма, который поднимается со стороны завода.

По данным ГУ МЧС, открытое горение уже ликвидировано, передает ТАСС.

Раскрыто количество пострадавших

По информации РЕН ТВ, в результате взрыва пострадали четыре человека.

В МЧС рассказали, что три человека находятся в тяжелом состоянии. Тогда как в Минздраве республики заявили ТАСС о нахождении двух пострадавших в реанимации.

Кроме того, сообщалось о частичном обрушении здания при взрыве. Предполагается, что под завалами может находиться человек. Его ищут спасатели.

Названы возможные причины взрыва

Об обстоятельствах взрыва высказались в МЧС. «По предварительной информации, в производственном здании в результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением», — говорится в сообщении.

По версии республиканской прокуратуры, предварительной причиной происшествия стал взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием.

На сайте ведомства заявили о проведении проверки исполнения законодательства о промышленной безопасности, соблюдения требований об охране труда. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, отмечается в сообщении.

Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту.