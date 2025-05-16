СК возбудил дело после мощного взрыва на заводе в Башкирии

СК возбудил дело о нарушении безопасности после взрыва на заводе в Салавате

На заводе в Башкирии прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие. Опубликовано видео

Начало событий в новости На заводе в Башкирии прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие. Опубликовано видео

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело после мощного взрыва на заводе по производству парафина «Свеча» в Салавате, в результате которого пострадали люди. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 217 УК РФ («Нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

По данным следствия, предприятие занимается утилизацией пластмассовых изделий во вторичное сырье и переработкой парафина. Сейчас на месте работают правоохранителя. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. Позже будет назначен комплекс судебных экспертиз, результаты которых установят причины возгорания и степени тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшим.

О ЧП стало известно утром, в пятницу 16 мая. В результате взрыва пострадали четыре человека, трое из них — в тяжелом состоянии.