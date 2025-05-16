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09:45, 16 мая 2025Россия

Названа причина взрыва на российском предприятии по производству парафина

Причиной происшествия на предприятии в Башкирии стал взрыв газовоздушной смеси
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал МЧС России по Республике Башкортостан

Причиной происшествия на предприятии по производству парафина «Свеча» в Салавате в Башкирии стал взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Эту версию назвали в республиканской прокуратуре, передает ТАСС.

В российском ведомстве отметили, что произошло частичное обрушение здания, имеются пострадавшие.

В МЧС уточнили, что спасатели ведут поиски человека под завалами, три человека были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

До этого в сети опубликовали кадры с места взрыва на заводе по производству парафина в Башкирии.

На видеоролике был виден черный дым, поднимающийся от пожара.

Ранее взрывы и пожар произошли в подмосковном Подольске. Огонь охватил автосервис, площадь пожара составила полторы тысячи квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

ЖЗЛ
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