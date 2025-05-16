Названо число прошедших лечение у ямальских врачей жителей Волновахского округа

Более 2500 жителей Волновахского района ЯНАО прошли лечение у ямальских врачей

Более 2 500 пациентов Волновахского муниципального округа ЯНАО прошли лечение у ямальских врачей с начала года. Так, с января по май в подшефный регион были командированы 26 медиков. Они оказывали помощь в поликлинике и стационаре, в том числе провели 130 операций. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Накануне из муниципального округа вернулись анестезиолог-реаниматолог, инфекционист и медицинские сестры. В частности, заведующий реанимацией Губкинской больницы Евгений Кулагин в Волноваху ездил впервые. С его участием проведено 109 операций. Среди пациентов — местные жители и военные с травмами. Помощь врачам в операционной оказывала медицинская сестра из Пуровского района Эльвира Моисеева.

Вместе с коллегами на подшефной территории работал инфекционист из Ноябрьска Дмитрий Есипов. Во время пандемии коронавируса он трудился в ковидном госпитале. Доктор родился в Донбассе. Когда узнал о возможности помочь жителям Волновахи отправился оказывать помощь в числе первых.

«Поехал по зову сердца — помогать землякам. Это мои люди. Выезжали из Волновахи в населенные пункты, расположенные в "серой зоне". Передвигаться приходилось на бронированной спецтехнике с РЭБом. Поскольку всегда есть риск атаки дронов. На таких выездах принимали в основном местных жителей, назначали лечение, бесплатно выдавали лекарства», — врач-инфекционист Ноябрьской ЦГБ Дмитрий Есипов.

За два месяца командировки доктор Есипов пролечил более 800 человек, больше половины которых — бойцы СВО.

Сейчас помощь населению оказывают восемь специалистов, среди них хирург, оториноларинголог, реаниматолог, травматолог-ортопед, невролог, рентгенлаборант и медицинские сестры.

Отмечается, что в хирургии городской больницы Волновахского муниципального округа поставлены на поток операции грыжесечения, резекции желудка и печени, лечение патологий желчевыводящих путей. А с ноября прошлого года специалисты Салехардской окружной больницы также дистанционно описывают КТ-снимки, выполненные в Волновахе.

Все медицинские мероприятия проходят по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

