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10:41, 16 мая 2025Мир

Стало известно о планах США усилить поддержку антисистемных сил СНГ

Нарышкин: США и Европа обсуждают меры поддержки антисистемных сил в СНГ
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

США намерены обсудить с европейскими партнерами меры усиления поддержки антисистемных сил в странах СНГ. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«Американцы ведут переговоры с традиционными европейскими партнерами о качественном наращивании ими поддержки антисистемных сил в странах СНГ», — сказал он.

Штаты хотят добиться от Европы финансирования якобы независимых активистов, а взамен остановить помощь со стороны Агентства США по международному развитию, «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (внесено Минюстом России в реестр иноагентов, признано нежелательной организацией в РФ).

По словам Нарышкина, Еврокомиссия и европейская внешнеполитическая служба начали разработку мер компенсации для прозападных НПО, СМИ и оппозиционных деятелей. Те организации, от которых европейцы получают актуальную информацию, необходимо поддерживать, подчеркнул глава СВР.

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