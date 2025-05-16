Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:17, 16 мая 2025Россия

Украина атаковала российский регион на фоне начала переговоров в Стамбуле

Украинский дрон самолетного типа пересек воздушное пространство России
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Украина атаковала российский регион на фоне начала переговоров в Стамбуле, где 16 мая ожидается встреча делегаций стран-участников конфликта. О перехвате дрона над Курской областью сообщило Минобороны в Telegram.

Летательный аппарат был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) около 11:30 мск.

Речь идет о пресечении атаки беспилотника самолетного типа, подчеркнули в Минобороны. Такие беспилотники способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров. Наиболее продвинутые модели способны противодействовать ПВО.

В ночь на 16 мая украинские войска атаковали Крым. На появившихся в сети кадрах слышно звук, похожий на грохот взрыва. Каких-либо летательных аппаратов в кадре не появляется. Незадолго до этого местные власти сообщили о перехвате над полуостровом шести дронов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина назвала предварительные условия для урегулирования конфликта

    В российском регионе арестовали главу миграционного управления МВД

    Губерниев резко высказался о возможном бойкоте российскими фигуристами отбора на ОИ

    ФСБ задержала россиянина за финансирование ВСУ

    Алиев и Пашинян встретились в столице Албании

    Рубио провел встречу с представителями стран НАТО в Стамбуле

    В Кремле оценили возможность возобновления партнерства с НАТО

    Зеленский прибыл на саммит ЕПС в Албании

    В России начали обсуждать непрерывные майские праздники

    Россиянин организовал поджог продуктового магазина и сел на три года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости