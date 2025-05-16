Депутат ГД Саралиев прокомментировал будущий обмен пленными 1000 на 1000

В Госдуме одним символом прокомментировали будущий обмен пленными 1000 на 1000. Соответствующий пост в своем Telegram опубликовал депутат Шамсаил Саралиев.

«1000/1000 +/- (ожидается обмен пленных в соотношении плюс-минус тысяча на тысячу — прим. Ленты.ру)», — написал Саралиев.

16 мая в Стамбуле прошли переговоры российской и украинской делегаций по урегулированию конфликта, продлившись почти два часа. Ожидается, что переговоры продолжатся после того, как российская и украинская сторона в деталях представят свое видение возможного будущего прекращения огня.

По итогам встречи также был анонсирован крупнейший обмен военнопленными за время конфликта в формате 1000 на 1000. Об этом заявили глава российской делегации Владимир Мединский и министр обороны Украины Рустем Умеров. На данный момент нет информации, когда именно это произойдет.