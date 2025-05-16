В России два человека пострадали при ударе ВСУ по автомобилю

Белгородский губернатор Гладков: Двое мужчин пострадали при атаке ВСУ на авто

Два человека пострадали при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В городе Шебекино дрон ВСУ атаковал автомобиль. Двое мужчин получили ранения. Они самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ», — написал Гладков.

По его информации, врачи диагностировали у пострадавших осколочные ранения, баротравмы и контузии. После того как раненым окажут первую необходимую помощь, их транспортируют в городскую больницу Белгорода.

В ночь на 16 мая ВСУ выпустили по России более шести десятков беспилотников. Больше всего летательных аппаратов — 43 — удалось перехватить над Черным морем. Еще 21 беспилотник сбили над Крымом, один — над Белгородской областью.