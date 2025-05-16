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17:10, 16 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о сроках подготовки предложений о прекращении огня с Украиной

Сенатор Климов: Сформулировать предложения о прекращении огня можно быстро
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Река / ТАСС

Когда обе стороны конфликта заинтересованы в его прекращении, формулирование предложений о прекращении огня не требует большого количества времени, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов.

«Если все настроены конструктивно, то это задача вполне посильная, не требующая сверхбольших временных затрат. Хотелось бы, чтобы реализовалось то, о чем говорил глава российской делегации Владимир Мединский, чтобы переговоры продолжились», — сказал политик.

По мнению Климова, у переговорщиков с обеих сторон уже должны быть заготовки планов прекращения огня, сравнить их могут уже на следующей встрече.

«Просто так сидеть и сотрясать воздух неправильно. Хотят прекращения огня — пусть напишут план. Мы тоже. Если есть добрая воля, все это не занимает ни годы, ни месяцы. Как будет на самом деле — посмотрим», — заключил сенатор.

Ранее Мединский заявил, что Россия удовлетворена результатом двусторонних переговоров по Украине, прошедших в Стамбуле. Он сообщил, что дальше стороны должны будут представить свое видение прекращения огня.

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