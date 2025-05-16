Замглавы департамента Минтранса России организовал картельный сговор на миллионы рублей

Замглавы департамента Минтранса РФ Луговенко обвинили в превышении полномочий

Следователь предъявил обвинение заместителю директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России в превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции, позволившей участникам картельного сговора получить доход в 700 миллионов рублей в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Чиновник Владимир Луговенко арестован с санкции Мещанского суда столицы. У него по месту жительства и в кабинете проведены обыски.

По версии следствия, он в период с 2019-го по 2021 год организовал картельный сговор с руководителями фирм-конкурентов, которые приняли участие в 20 открытых конкурсах на выполнение работ по разработке документов транспортного планирования в субъектах России. Тем самым была ограничена конкуренция и нарушены нормы антимонопольного законодательства. Участники сговора извлекли доход в особо крупном размере, превышающим 700 миллионов рублей.