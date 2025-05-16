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22:32, 16 мая 2025Россия

Знакомый с группой Дятлова ученый раскрыл причину ее гибели

Профессор Бартоломей: Гибель группы Дятлова была вызвана техногенным фактором
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Павел Лисицын

Доктор технических наук и профессор Петр Бартоломей, знавший лично участников группы Дятлова, раскрыл возможную причину ее гибели. Об этом пишет ТАСС.

По мнению эксперта, причиной трагедии стало техногенное явление, связанное с азотно-кислотным воздействием. Бартоломей отметил, что в ходе поисковых работ не было обнаружено никаких признаков присутствия посторонних лиц — на месте происшествия были найдены лишь палатка и следы, оставленные участниками, покидавшими лагерь.

Профессор считает, что такая картина говорит о влиянии техногенного фактора.

Происшествие на перевале в Свердловской области, позднее названном в честь Игоря Дятлова, произошло в 1959 году. Тогда погибли девять опытных туристов, причина их смерти до сих пор неизвестна. Тела нашли с тяжелыми травмами, некоторые из погибших были раздеты, а у одной из участниц похода отсутствовали язык и глаза. По версии Генпрокуратуры, группа из-за плохой видимости не смогла найти оставленную палатку и замерзла насмерть — температура на перевале составляла 40-45 градусов ниже нуля.

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