Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:52, 19 мая 2025Мир

Путин поблагодарил Трампа за поддержку переговоров Москвы и Киева

Путин поблагодарил Трампа за поддержку возобновления переговоров Москвы и Киева
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Российский лидер Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку возобновления прямых переговоров Москвы и Киева. Об этом сообщает ТАСС.

«Прежде всего я поблагодарил президента Соединенных Штатов за поддержку со стороны США в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения», — сказал Путин по итогам телефонных переговоров с американским коллегой.

Глава государства отметил, что переговоры были прерваны украинской стороной.

Телефонные переговоры президентов России и США продлились два часа. По словам Путина, разговор был откровенным и содержательным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл детали разговора с Трампом о конфликте на Украине

    Стала известна тема двухминутных переговоров Зеленского и Трампа

    Трамп высказался о переговорах России и Украины о прекращении конфликта

    Трамп заявил о готовности Ватикана принять переговоры России и Украины

    Ведущая новостей прервала прямой эфир и обругала Трампа

    Жители популярных курортов Европы захотели лишить туристов жилья

    Трамп рассказал об информировании Зеленского и лидеров ЕС о звонке Путину

    Неизвестный изнасиловал девушку-инвалида в российском городе

    50-летнюю Яну Рудковскую высмеяли в сети из-за обилия фотошопа на снимке в купальнике

    Xiaomi потратит миллиарды на создание чипов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости