Путин поблагодарил Трампа за поддержку переговоров Москвы и Киева

Путин поблагодарил Трампа за поддержку возобновления переговоров Москвы и Киева

Российский лидер Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку возобновления прямых переговоров Москвы и Киева. Об этом сообщает ТАСС.

«Прежде всего я поблагодарил президента Соединенных Штатов за поддержку со стороны США в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения», — сказал Путин по итогам телефонных переговоров с американским коллегой.

Глава государства отметил, что переговоры были прерваны украинской стороной.

Телефонные переговоры президентов России и США продлились два часа. По словам Путина, разговор был откровенным и содержательным.