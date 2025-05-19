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12:02, 19 мая 2025Бывший СССР

В Киеве вывески на русском на местном авторынке назвали вызовом государству

Омбудсмен по языку Спиридонов: Вывески на русском — это вызов Украине
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские предприниматели в Киеве, не соблюдающие языковой закон, демонстрируют неуважение к стране, в которой работают. Вызовом государству вывески на русском на местном авторынке назвал омбудсмен Украины по языку Игорь Спиридонов.

«Вызов государству. Это остров русского языка. Сплошное засилье русскоязычных вывесок, табличек, рекламных носителей. Тотальное несоблюдение языкового закона. Никакого уважения к стране, в которой работают!» — говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена по итогам рейда на авторынок.

Чиновник заявил, что языковой закон обязателен к исполнению, и пригрозил предпринимателям штрафами до 8500 гривен (около 17 тысяч рублей).

Ранее языковой омбудсмен Тарас Кремень сообщил о начале проверок в школах Украины на предмет общения на государственном языке. По его словам, украинский язык должен звучать не только на уроках, но и на переменах, родительских собраниях, в библиотеке, спортзале и бомбоубежище. При этом Верховная Рада провалила на голосовании законопроект о запрете общения на русском языке во внеурочное время.

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