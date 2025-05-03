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17:35, 3 мая 2025Бывший СССР

В школах Украины начались проверки общения на государственном языке

Омбудсмен Кремень: Украинский язык должен звучать в библиотеках и бомбоубежищах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Языковой омбудсмен Тарас Кремень сообщил, что в школах Украины начались проверки общения на государственном языке. Соответствующая публикация появилась на его сайте.

В сообщении говорится, что третий этап мониторингового исследования по обеспечению использования государственного языка в образовательном процессе начался 28 апреля. При этом омбудсмен заявил, что украинский язык должен быть выбран для коммуникации во всех сферах.

«Украинский должен звучать не только на уроках, но и на переменах, родительских собраниях, в библиотеке, спортзале и бомбоубежище. Он должен быть везде», — отметил Кремень.

В июне 2024 года Тарас Кремень также заявил, что на Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) должны говорить на украинском языке, чтобы укрепить обороноспособность страны.

Вот это да!
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