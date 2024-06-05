Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:58, 5 июня 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о способе сотрудникам ТЦК укрепить обороноспособность

Языковой омбудсмен Украины: сотрудники ТЦК должны говорить на украинском языке

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) должны говорить на украинском языке, чтобы укрепить обороноспособность страны. Призвал военкомов говорить на украинском языке языковой омбудсмен республики Тарас Кремень, соответствующее сообщение было опубликовано на его сайте.

По его словам, использование сотрудниками ТЦК государственного языка предусмотрено законами страны. Кремень отметил, что военкомы обязаны владеть украинским языком, а также использовать его при исполнении служебных обязанностей.

«Соблюдение требований языкового закона относительно обязательного использования государственного языка в сфере военного управления и деятельности Вооруженных Сил Украины является залогом единства и укрепления обороноспособности нашего государства», — рассказал он.

Ранее языковой омбудсмен заявлял, что Киеву необходимо побороть двуязычие. Он подчеркнул, что Киеву не хватает активной позиции в положениях государственного языка и призвал столичные власти проводить наступательную украинизацию.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «Что-то среднее между Granta и Vesta». «АвтоВАЗ» представил свою новую модель — Lada Iskra. Сколько она будет стоить?

      Племя индейцев впервые получило доступ в интернет и подсело на порно

      Депутат предложил расправиться с россиянами за нежелание любить чиновников

      Литва потратит более 200 миллионов евро на гражданскую оборону

      Лерчек поддержала находящуюся в СИЗО Блиновскую

      В Швейцарии назвали бесполезным приглашение России на конференцию по Украине

      На ПМЭФ представили футболки с цитатами Путина

      Стали известны сроки восстановления Джоковича

      Цены на умные часы и наушники упали

      Пресечена еще одна атака ВСУ на российский регион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше