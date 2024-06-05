На Украине рассказали о способе сотрудникам ТЦК укрепить обороноспособность

Языковой омбудсмен Украины: сотрудники ТЦК должны говорить на украинском языке

На Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) должны говорить на украинском языке, чтобы укрепить обороноспособность страны. Призвал военкомов говорить на украинском языке языковой омбудсмен республики Тарас Кремень, соответствующее сообщение было опубликовано на его сайте.

По его словам, использование сотрудниками ТЦК государственного языка предусмотрено законами страны. Кремень отметил, что военкомы обязаны владеть украинским языком, а также использовать его при исполнении служебных обязанностей.

«Соблюдение требований языкового закона относительно обязательного использования государственного языка в сфере военного управления и деятельности Вооруженных Сил Украины является залогом единства и укрепления обороноспособности нашего государства», — рассказал он.

Ранее языковой омбудсмен заявлял, что Киеву необходимо побороть двуязычие. Он подчеркнул, что Киеву не хватает активной позиции в положениях государственного языка и призвал столичные власти проводить наступательную украинизацию.