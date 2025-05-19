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12:32, 19 мая 2025Силовые структуры

В российском регионе сотрудники полиции обнаружили крупный схрон с боеприпасами стран НАТО

В Курахово полицейские обнаружили крупный схрон с боеприпасами стран НАТО
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: МВД по ДНР

В Курахово Донецкой народной республики (ДНР) полицейские обнаружили крупный схрон с боеприпасами стран НАТО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По данным ведомства, в ходе работы по зачистке населенных пунктов, освобожденных во время специальной военной операции, сотрудники полиции выявили очередной замаскированный схрон с боеприпасами.

Недалеко от промзоны в Елизаветовке было обнаружено вооружение образца НАТО. Около двух тысяч боеприпасов, более 50 минометных и танковых снарядов, более 200 килограмм пороха, а также гранатометы, выстрелы к ним и гранаты различных модификаций.

Ранее сообщалось, что ФСБ нашла крупный тайник иностранных наемников в здании школы в ДНР.

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