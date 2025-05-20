Арестович прекратил собирать средства на оружие для ВСУ

Бывший советник Зеленского Арестович отказался от сборов на оружие для ВСУ

Бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отказался от сборов средств на оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я прекращаю боевые сборы в рамках помощи Силам Обороны Украины», — написал он.

Политик отметил, что продолжит собирать средства на небоевые цели — воду, медицину, средства эвакуации. По его словам, он будет передавать украинским войскам только то, что «спасает жизни».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел против Алексея Арестовича санкции. В соответствующем указе утверждается, что бывший советник украинского лидера будет лишен наград, а его активы будут заблокированы.