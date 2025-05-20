Мужчина разрубил начальника на мелкие кусочки и выкинул

News9Live: В Индии сотрудник частной охранной фирмы убил и расчленил начальника

В Индии сотрудник охранной фирмы из штата Гуджарат разрубил начальника на мелкие кусочки, сложил в пакеты и выкинул в ручей. Об этом сообщает News9Live.

Останки руководителя частного охранного предприятия Dubey Security Services Чандрабхана Дебея обнаружили в пятницу, 16 мая, в городе Сурат. Мужчина пропал 12 мая, после того как вечером выехал из офиса. На следующий день его родные подали заявление в полицию.

В ходе следствия выяснилось, что с Дебеем расправился его ближайший помощник Рашид Ансари. Мужчина проработал в Dubey Security Services полтора года и пользовался таким доверием начальника, что ему позволяли заниматься развозом денег фирмы. Следователи установили, что Ансари напал на Дебея у него дома, расчленил, сложил части тела в два мешка и выбросил их в ручей.

При этом сразу же после исчезновения мужчины его родные начали получать с его телефона требования о выкупе в размере 10 миллионов рупий (9,3 миллиона рублей). Более того, чтобы отвести от себя подозрения, Ансари сам участвовал в поисковых мероприятиях в первые дни после пропажи Дебея вместе с его родственниками.

Когда Ансари заподозрили, он сразу же скрылся. Полиция считает, что в деле были замешаны и другие люди, так как 16 мая подозреваемого видели с неизвестным мужчиной.

Ранее в Испании бывший полицейский из провинции Лас-Пальмас признался, что расправился с женой в 2020 году. Он разрубил ее на мелкие куски и выкинул их в разных частях острова.