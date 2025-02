Бывший полицейский разрубил жену на мелкие кусочки и выбросил

NTK: В Испании бывший полицейский разрубил жену на мелкие кусочки

В Испании бывший полицейский из провинции Лас-Пальмас признался, что расправился с женой в 2020 году и разрубил ее на мелкие кусочки. Об этом сообщает Need To Know (NTK).

11 февраля 70-летнего Мигеля Гальего Поусада вызвали на очередной допрос по делу об исчезновении его жены Марии Долорес Ильян Мендес. Во время беседы со следователями мужчина внезапно признался, что является убийцей. Он рассказал, что 18 марта 2020-го серьезно поссорился с супругой. Дело дошло до драки. В итоге женщина упала и ударилась головой об пол.

Поусада провел рядом с ней несколько часов, ожидая, что Мендес придет в себя. Когда этого не случилось, он решил избавиться от тела. Бывший полицейский разрубил останки на мелкие части и упаковал их в пакеты. Спустя несколько дней он положил пакеты в рюкзак, а потом выбросил их в разных местах южной части острова Гран-Канария, где жил.

После признания мужчины часть костей была найдена недалеко от торгового центра. В отчете судмедэкспертов сказано, что фрагменты очень мелкие — размером около пяти сантиметров. В доме супругов в городе Сан-Бартоломе-де-Тирахана были найдены следы крови.

Мендес было 59 лет, она работала поваром. У нее и Поусады было две дочери. Женщина никогда никому не рассказывала о случаях домашнего насилия в семье.

