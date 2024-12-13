Мать восьмерых детей разрубила мужа на 30 кусков и вынесла на помойку

В Австралии женщина убила мужа и разрубила его на 30 кусков

В Австралии мать восьмерых детей расправилась с мужем во время ссоры и полтора года скрывала это при помощи его соцсетей. Об этом сообщает News.com.au.

54-летняя Нирмин Нуфл попала под суд в октябре. За полтора года до этого ее муж Махмуд бесследно исчез. В последний раз его видели 3 мая 2023-го. В тот вечер он встречался с приятелем и домой вернулся поздно вечером. Полиция считает, что между супругами произошла ссора, которой Махмуд не пережил.

Хотя останки так и не были найдены, следователи уверены, что женщина разрубила мужа «на 20-30 кусков». Затем она сложила их в пластиковые пакеты, часть из которых вынесла на помойку, а другие развезла по мусорным контейнерам в своем и соседних районах.

После этого, как утверждает следствие, Нирмин тщательно вымыла место преступления. Более того, выяснилось, что вскоре после исчезновения Махмуда женщина неожиданно полностью заменила полы в гостиной и на кухне.

Также Нирмин получила доступ к мобильному телефону мужа и долгое время оставляла сообщения от его имени. Женщина отказалась признать себе виновной, суд не отпускает ее под залог. В распоряжении следователей также появились данные, что Махмуд бил жену, а также имел любовницу.

Из-за отсутствия прямых доказательств против женщины, суд по ее делу начнется не раньше 2026 года.

Ранее в Анголе арестовали гражданку США, которая подговорила молодого любовника расправиться с ее мужем-миссионером. Женщина не хотела уезжать из Африки из-за романа.

