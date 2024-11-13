Жена миссионера в Африке расправилась с ним при помощи молодого любовника

Жена священника из США подговорила молодого любовника убить его в Анголе

В Анголе арестовали гражданку США, которая подговорила молодого любовника расправиться с ее мужем-миссионером. Об этом пишет Daily Mail.

44-летние супруги Джеки и Бо Шройер из штата Миннесота вместе с пятью детьми перебрались в Африку в 2021 году. Мужчина был пастором в городе Детройт-Лейкс и стал одним из первых американских миссионеров в Анголе после ослабления пандемии COVID-19. 25 октября 2024-го с Бо расправились неизвестные «в отдаленном регионе страны». Через несколько дней Джеки задержали.

Выяснилось, что у жены пастора был роман с 24-летним Бернардино Элиасом, который работал охранником в их доме. При помощи двух подельников он заманил священника в безлюдную местность и несколько раз ударил ножом. При этом нож, который остался на месте преступления, был американского производства, и подарили его Элиасу Шройеры.

Все трое подозреваемых имели криминальное прошлое. Быстро выяснилось, что Джеки заплатила им 50 тысяч долларов за устранение супруга. Оказалось, что миссия Шройера в Анголе заканчивалась и семья должна была вернуться в США. Джеки не хотела расставаться с молодым любовником и подговорила его расправиться с мужем.

Ранее сообщалось, что в Индии арестовали жительницу штата Карнатака, которая вместе с сообщниками расправилась с мужем. Выяснилось, что мужчина отказался дать супруге 80 миллионов рупий на некие нужды.