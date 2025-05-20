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18:58, 20 мая 2025Бывший СССР

На Украине подвели итоги шести лет президентства Зеленского

Азаров: Зеленский за шесть лет привел Украину к разрушению и сотням тысяч жертв
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thomas Peter / Reuters

Шесть лет президентства Владимира Зеленского на Украине привели республику к трагедии: разрушению экономики, судеб граждан и сотням тысяч жертв. Таким образом деятельность политика оценил в беседе с Life.ru бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

«Итогов спустя шесть лет Зеленского можно много подводить», — отметил спикер. Первым и главным итогом деятельности украинского политика он назвал конфликт с Россией. «Это сотни тысяч погибших, разрушенная экономика, трагедия. Так что итог, мне кажется, очевиден совершенно», — подчеркнул Азаров.

Он не исключил, что за указанные шесть лет Украину можно было превратить в процветающую страну, сильную державу. По словам Азарова, Зеленский пришел к власти с лозунгами о том, что люди будут радоваться жизни, а не плакать.

«Я думаю, что ничего, кроме войны, он не принес за эти годы», — резюмировал политик.

Ранее Азаров заявил, что Украина станет банкротом, как только прекратится поступление внешней помощи от Запада. Он отметил, что республика давно живет в состоянии дефолта.

Вот это да!
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