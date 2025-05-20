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19:20, 20 мая 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о внутренних угрозах Зеленскому после разговора Трампа и Путина

«Страна.ua»: Разговор Трампа и Путина поставил перед Зеленским две угрозы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / File Photo / Reuters

Разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа поставил перед украинским лидером Владимиром Зеленским две серьезные внутренние угрозы. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По мнению журналистов, одной из них является продвижение тезиса о том, что Зеленский — неэффективный и коррумпированный правитель, который не смог подготовить страну к длительному конфликту и должен уйти, дав политическим силам возможность сформировать правительство национального единства. Отмечается, что данную идею, в частности, продвигают экс-президент Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), а также ряд фигур, связанных с Демократической партией США.

Второй внутренней угрозой Зеленскому называют тему о том, что он лично является препятствием для подписания перемирия с Россией. Как отметили журналисты, такую идеи высказывают не только уехавшие из страны политики, но и непублично некоторые лица внутри Украины.

«Пока все эти тревожные для Зеленского тенденции находятся еще в зародыше и у Банковой достаточно власти, чтоб их пресекать. Но если война затянется и тем более будет сопровождаться ухудшением положения на фронте, то удерживать ситуацию под контролем президенту будет все сложнее», — говорится в тексте.

Ранее издание озвучило три варианта действий, которые есть у Зеленского после разговора Путина и Трампа. Одним из них — существенные компромиссы для заключения перемирия.

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