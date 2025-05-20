На Украине захотели дать статус агрессора еще одной стране

Гончаренко: В Раду внесен проект о признании Северной Кореи страной-агрессором

Парламент Украины признает Северную Корею государством-агрессором. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) со ссылкой на законопроект.

«Верховная Рада признает Северную Корею государством-агрессором.Призываю срочно вынести [законопроект] на рассмотрение парламента», — написал парламентарий.

Он также уточнил, что Рада обратится в Организацию объединенных наций (ООН), Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Европарламент, Парламентские ассамблеи с просьбой признать за Северной Кореей статус страны-агрессора.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила об отказе США использовать этот термин в отношении России. Сообщается, что это решение вызвано желанием президента США Дональда Трамп дистанцироваться от дискурса администрации бывшего главы государства Джо Байдена.