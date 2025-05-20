РИА Новости: ВС РФ уничтожили отряд ВСУ, двигавшийся в сторону Курской области

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России с помощью ракетно-бомбового удара уничтожили отряд украинских военных, которые направлялись в сторону Курской области. Об этом сообщил офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки «Север», его цитирует РИА Новости.

«ВС РФ нанесли ракетно-бомбовый удар по группе украинских боевиков в Сумской области, двигавшихся в сторону границы с Курской областью», — сообщил офицер с позывным Витязь.

Он добавил, что российские военные уничтожили группу из 12 украинских военных осколочно-фугасным зажигательным боеприпасом. Прорыва государственной границы, как следствие, допущено не было.

Ранее стало известно, что ВСУ пытаются срезать выступ у границы Курской области — для этого противник выслал штурмовую группу в направлении границы и перебросил силы в приграничные районы Сумской области.