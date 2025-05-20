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09:32, 20 мая 2025Моя страна

Переехавший в Россию американец сравнил условия жизни в обеих странах

Переехавший в РФ Печчони: В США люди сконцентрированы на карьере, а не семье
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Супруги Эрик Пиччиони и Полина Мутель в интервью 76.RU рассказали о переезде из США в Россию и назвали отличия жизни в обеих странах. Так, по словам американца, на родине люди больше зациклены на карьере, чем на семье. Это стало одним из поводов для переезда в Россию, пояснил он.

Возлюбленные, познакомившиеся в американском университете, решились на переезд в 2024 году. Для жизни они выбрали Ярославль — родной город Полины.

Говоря о разнице в жизни, семейная пара отметила в первую очередь цены на все — от продуктов питания до медицинских услуг. Так, супруги выделили разницу в оплате детского сада: в США они платили ежемесячно 100 тысяч рублей за услугу, тогда как в России — около 3400 рублей. Говоря о медицинских услугах, Мутель отметила, что за роды в США ей пришел счет в размере 50 тысяч долларов (около 4 миллионов рублей по нынешнему курсу). Данную сумму позже пришлось пересматривать через суд. Вторые же роды прошли уже в России — они были бесплатными. При этом россиянка отметила, что разница между РФ и США есть — в Америке над пациентом «трясутся, будто ты курица с яйцом», однако за это приходится платить достаточно большие деньги.

Что касается питания, американец был удивлен качеством еды на родине супруги. Оба отметили, что в США большая часть еды будто пластиковая, особенно фрукты, овощи и ягоды, тогда как в России она более органическая.

«Все были шокированы тем, что мы переезжаем в Россию, потому что для всех она что-то такое, особенно когда люди не были там и видят ее только по телевизору», — призналась также Мутель. Однако теперь семья считает, что в ближайшие 20 лет не захочет возвращаться в Америку. Единственное, по чему они скучают, — это люди, родные Пиччиони.

Ранее переехавшая в Россию американская семья развеяла транслируемые на родине мифы о стране.

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