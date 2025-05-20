Похитивших и изнасиловавших россиянку в Москве иностранцев арестовали спустя 14 лет

В Москве суд взял под стражу иностранцев, изнасиловавших россиянку 14 лет назад

Двух мужчин арестовали за похищение и изнасилование россиянки в Москве 14 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по столице.

По данным следствия, 4 июня 2011 года около жилого дома на Измайловской улице трое мужчин обманом заманили незнакомую девушку в машину, вывезли ее в безлюдное место Измайловского парка и поочередно изнасиловали.

Найти предполагаемых преступников удалось спустя 14 лет. Ими оказались граждане иностранного государства. Третий соучастник разыскивается.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае прохожий изнасиловал лежавшую на лавочке пьяную женщину.