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08:59, 20 мая 2025Силовые структуры

Похитивших и изнасиловавших россиянку в Москве иностранцев арестовали спустя 14 лет

В Москве суд взял под стражу иностранцев, изнасиловавших россиянку 14 лет назад
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Двух мужчин арестовали за похищение и изнасилование россиянки в Москве 14 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по столице.

По данным следствия, 4 июня 2011 года около жилого дома на Измайловской улице трое мужчин обманом заманили незнакомую девушку в машину, вывезли ее в безлюдное место Измайловского парка и поочередно изнасиловали.
Найти предполагаемых преступников удалось спустя 14 лет. Ими оказались граждане иностранного государства. Третий соучастник разыскивается.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае прохожий изнасиловал лежавшую на лавочке пьяную женщину.

Вот это да!
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