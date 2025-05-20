Повар элитного российского ресторана оказался работавшим за биткоины террористом

В Перми ФСБ задержала заподозренного в теракте повара элитного ресторана

В Перми по подозрению в теракте задержали повара элитного морского ресторана. Задержание произошло прямо на его рабочем месте. Об этом сообщает издание «В курсе.ру».

По данным следствия, 27-летний мужчина совершил серию диверсий за вознаграждение в 500 долларов, выплаченных ему в биткоинах. 13 мая он поджег релейный шкаф на перегоне между станциями Блочная и Кабельная, а 15-го поджег шкаф магистральной связи на перегоне Бахаревка-Ферма. Целью диверсий было создать нарушение в работе железной дороги.

На допросе подозреваемый во всем признался. Инструменты для диверсий повар хранил на рабочем месте. У него нашли молоток-гвоздодер, керосин, бензин, тряпки. Возбуждено дело по статье «Террористический акт», злоумышленнику грози до 20 лет лишения свободы.

Ранее Новосибирский областной суд вынес приговор двум местным жителям в возрасте 18 и 22 лет за диверсию на станции Чемской.