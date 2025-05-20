Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:21, 20 мая 2025Мир

Путин рассказал Трампу о предотвращенном теракте на Красной площади

Ушаков: Путин сообщил Трампу об угрозах терактов в районе Кремля в ночь на 7 мая
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом рассказал ему о предотвращенном теракте в районе Кремля и Красной площади. Об этом сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«В ночь с 6 на 7 мая Украина выпустила по территории России 524 беспилотника, а также британские дальнобойные ракеты Storm Shadow, причем большая часть летела на Москву. Практически все они были сбиты. Также тогда были предотвращены и угрозы совершения терактов в центре Москвы, в районе Кремля и Красной площади», — рассказал представитель Кремля.

Ушаков отметил, что российский лидер в разговоре с главой Белого дома подчеркнул значение празднования 80-летия Победы в Великой отечественной войне. Трамп, в свою очередь, заявил, что глубоко впечатлен тем, какой ценой она далась СССР.

Ранее Ушаков сообщил, что Путин в ходе беседы с Трампом подчеркнул факт того, что украинская сторона пыталась запугать и не допустить прибытия в Москву зарубежных лидеров, которые собирались прибыть на парад Победы 9 мая.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл детали разговора Путина с Трампом

    Раскрыта опасность борщевика для здоровья

    В Подмосковье дети мигрантов избили одноклассника на глазах своей матери и попали на видео

    Аферисты под видом работников ВШЭ обманули известного российского философа на 1,6 миллиона

    По всей Испании отключили интернет и мобильную связь

    Работу ЕМИАС после сбоя восстановили

    Трамп поделился с Путиным мнением о роли СССР во Второй мировой войне

    Путин и Трамп обсудили попытки запугивания приехавших в Москву на 9 Мая лидеров

    Россиянин залил газовым баллончиком глухонемых в лифте

    В России отреагировали на слова главы Литвы об арене сражения в Балтийском море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости