Путин рассказал Трампу о предотвращенном теракте на Красной площади

Ушаков: Путин сообщил Трампу об угрозах терактов в районе Кремля в ночь на 7 мая

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом рассказал ему о предотвращенном теракте в районе Кремля и Красной площади. Об этом сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«В ночь с 6 на 7 мая Украина выпустила по территории России 524 беспилотника, а также британские дальнобойные ракеты Storm Shadow, причем большая часть летела на Москву. Практически все они были сбиты. Также тогда были предотвращены и угрозы совершения терактов в центре Москвы, в районе Кремля и Красной площади», — рассказал представитель Кремля.

Ушаков отметил, что российский лидер в разговоре с главой Белого дома подчеркнул значение празднования 80-летия Победы в Великой отечественной войне. Трамп, в свою очередь, заявил, что глубоко впечатлен тем, какой ценой она далась СССР.

Ранее Ушаков сообщил, что Путин в ходе беседы с Трампом подчеркнул факт того, что украинская сторона пыталась запугать и не допустить прибытия в Москву зарубежных лидеров, которые собирались прибыть на парад Победы 9 мая.