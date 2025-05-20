Трамп высказался о торговых отношениях с Россией

Трамп заявил о неограниченном торговом потенциале США и РФ

Россия и США могут возобновить торговые отношения после того, как завершится конфликт на Украине. Такое мнение высказал американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

«У России имеется огромная благоприятная возможность создать огромное благосостояние и число [новых] рабочих мест. Потенциал этого [сотрудничества] неограничен», — заявил Трамп. Он отметил, что у Москвы есть желание вести с Вашингтоном крупномасштабную торговлю, и США это желание разделяют.

19 мая состоялись телефонные переговоры лидеров России и США, они длились около двух часов. Трамп заявил, что разговор с Путиным прошел очень хорошо.