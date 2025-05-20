В Анапе перекроют бетонными блоками выезды к морю

Оперштаб: На пляжах Анапы перекроют бетонными блоками выезды к морю

На пляжах Анапы перекроют бетонными блоками выезды к морю. Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край».

Уточняется, что доступ к берегу сохранится лишь у спецтехники — для них оставят открытыми часть выездов. Это необходимо, чтобы автомобильное движение не мешало работам по очистке береговой линии от выбросов мазута.

«С понедельника, 19 мая, начали закрывать проезды к морю от Центрального пляжа Анапы до села Витязево. Часть из них уже перекрыта, остальные закроют в ближайшие дни», — указано в сообщении оперштаба.

Ранее сообщалось, что полностью очистить загрязненные пляжи Краснодарского края планируют к лету 2026 года. Участок восстановительных работ охватит 280 гектаров береговой линии. Предварительно, на это уйдет 840 тысяч кубометров нового чистого песка.