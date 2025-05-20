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13:14, 20 мая 2025Мир

В ЕС назвали Майдан первородным грехом Украины

Венгерский аналитик Кошкович заявил, что Майдан — первородный грех Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Konstantin Chernichkin / Reuters

События на Майдане в Киеве стали первородным грехом украинского народа. С таким заявлением в соцсети Х выступил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«В чем первородный грех Украины? — Майдан», — написал он.

По мнению эксперта, после событий 2014 года на Украину «пришла либеральная империя», пообещавшая «немытой кровожадной толпе» лучшую жизнь.

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«Она эксплуатировала людей, которые были злы и недовольны и мечтали о Европе. Но они так и не дали им Европу», — добавил Кошкович.

Ранее польское издание Myśl Polska обвинило Украину в провокации конфликта с Россией намерениями вступить в НАТО.

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