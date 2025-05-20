События на Майдане в Киеве стали первородным грехом украинского народа. С таким заявлением в соцсети Х выступил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«В чем первородный грех Украины? — Майдан», — написал он.
По мнению эксперта, после событий 2014 года на Украину «пришла либеральная империя», пообещавшая «немытой кровожадной толпе» лучшую жизнь.
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«Она эксплуатировала людей, которые были злы и недовольны и мечтали о Европе. Но они так и не дали им Европу», — добавил Кошкович.
Ранее польское издание Myśl Polska обвинило Украину в провокации конфликта с Россией намерениями вступить в НАТО.