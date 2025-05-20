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15:46, 20 мая 2025Россия

В России решили изменить правила выдачи льготных кредитов на обучение

Глава Минобрнауки Фальков: Льготные кредиты будут выдавать не на все направления
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Валерий Фальков

Валерий Фальков. Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

С 2025 года льготные кредиты на обучение будут выдавать не на все направления, а лишь на приоритетные. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, его слова приводит ТАСС.

По словам Фалькова, правительство решило помогать россиянам получать образование по инженерно-техническим, медицинским и педагогическим направлениям.

Как уточняет РБК, Госдума уже одобрила в третьем чтении анонсированные Фальковым изменения в правилах выдачи льготных кредитов.

Ранее проректор РЭУ имени Г.В. Плеханова Алексей Никулин предупредил, что в России может на 20 процентов вырасти стоимость обучения в высших учебных заведениях.

Вот это да!
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