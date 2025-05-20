В России решили изменить правила выдачи льготных кредитов на обучение

Глава Минобрнауки Фальков: Льготные кредиты будут выдавать не на все направления

С 2025 года льготные кредиты на обучение будут выдавать не на все направления, а лишь на приоритетные. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, его слова приводит ТАСС.

По словам Фалькова, правительство решило помогать россиянам получать образование по инженерно-техническим, медицинским и педагогическим направлениям.

Как уточняет РБК, Госдума уже одобрила в третьем чтении анонсированные Фальковым изменения в правилах выдачи льготных кредитов.

Ранее проректор РЭУ имени Г.В. Плеханова Алексей Никулин предупредил, что в России может на 20 процентов вырасти стоимость обучения в высших учебных заведениях.