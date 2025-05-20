В российском лицее массово отравились ученики младших классов

Mash сообщил о массовом отравлении учеников лицея в деревне Усады в Татарстане

В деревне Усады Республики Татарстан массово отравились ученики младших классов лицея «Инноватика». Об этом сообщил Mash Iptash в Telegram.

По словам школьников, на обед их покормили кислым капустным салатом и макаронами с котлетой. После этого у детей заболели животы, а также началась рвота и диарея. Как выяснил канал, в родительском чате руководство учебного заведения заявило, что причиной недомогания стал ротавирус.

В свою очередь, региональный Следственный комитет сообщил, что сотрудники ведомства проводят проверку. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Число пострадавших и их состояние не уточняется.

Ранее жители подмосковного Егорьевска массово отравились шаурмой. По последним данным, пострадали не менее 17 человек, среди которых 7 детей. Все они делали заказы в заведении «Вкус Востока». Сейчас кафе закрыто. Возбуждено уголовное дело.