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12:44, 21 мая 2025Россия

Чиновники отказали беженцу из Суджи в получении жилья из-за двух квадратных сантиметров

Беженцу из Суджи не дали компенсацию за жилье из-за двух квадратных сантиметров
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российские чиновники отказали беженцу из Суджи в Курской области в получении жилья из-за двух квадратных сантиметров. Об этом на стене сообщества «Суджа онлайн» в соцсети «ВКонтакте» рассказал сын мужчины.

По словам россиянина, из-за военных действий в городе его отец лишился жилья площадью 69,9 квадратного метра, вместо которого смог найти квартиру на 10 квадратных метров меньше. После совершения сделки семья подала документы в МФЦ для получения компенсации, однако вместо 59,9 «квадрата» чиновники указали, что площадь в 59,92 квадратного метра, то есть на 2 квадратных сантиметра больше заявленной. В результате компенсацию за жилье жителю Курской области не дали.

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«Деньги не перечислили. Отказ. Говорят расторгать сделку. [Виной тому] два сантиметра!» — возмутился сын беженца. Также он рассказал о смерти отца, который так и не дождался заселения в новую квартиру.

В конце 2024 года врио главы региона Александр Хинштейн обещал, что сертификаты полностью покроют стоимость утраченного в результате вторжения Украины жилья, и предложил создать фонд для поддержки нуждающихся.

ЖЗЛ
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