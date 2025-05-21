Москвичам пообещали среду с дождем

Гидрометцентр: 21 мая в столице будет дождь и до 20 градусов тепла

В среду, 21 мая, температура в Москве поднимется до плюс 20 градусов Цельсия, сообщают синоптики Гидрометцентра.

Температура будет колебаться в диапазоне от 18 до 20 градусов. Погода будет облачной с прояснениями. Пройдет небольшой дождь, местами умеренный. Ожидается западный и северо-западный ветер скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В ночь на четверг, 22 мая, температура упадет до 5-7 градусов. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 5–7 метров в секунду, атмосферное давление вырастет до 744 миллиметров ртутного столба. Ночью осадков не ожидается.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что летняя погода придет в Москву 23 мая — тогда дневная температура вырастет до 24-26 градусов и, превысив норму на 4 градуса, будет соответствовать климатической норме июня.