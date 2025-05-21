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17:01, 21 мая 2025Экономика

В «Роснано» заявили о прохождении долговой турбулентности

Глава «Роснано» Куликов заявил о погашении задолженности в 440 миллиардов рублей
Анатолий Акулов (редактор)
Сергей Куликов

Сергей Куликов. Фото: Администрация Президента России

Глава госкорпорации «Роснано» Сергей Куликов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным отчитался о прохождении кризиса ликвидности и погашении всей задолженности. Его слова приводит сайт Кремля.

Руководитель компании заявил, что период долговой турбулентности уже пройден. Корпорации удалось погасить всю имеющуюся задолженность в размере 440 миллиардов рублей, из которых 178 миллиардов — процентами. «Турбулентность пройдена. Время, наверное, наверстать темп и сверить направления», — резюмировал Куликов.

Руководитель компании отметил, что корпорация больше не собирается брать денежные средства в долг. «В долг больше не берем, венчур за госденьги больше не будем делать», — подчеркнул Куликов. В ходе беседы с Путиным он также указал на разработанные совместно с властями сценарии стратегии дальнейшего развития госкорпорации. В планах — начать новые проекты, направленные на развитие нанотехнологий в различных регионах страны, отчитался глава «Роснано».

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